Зыкова Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зыков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зыков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зыкова Федора Андреевна

Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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