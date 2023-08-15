Зыкова Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зыков Яков Андреевич
Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зыкова Федора Андреевна
Отец ребёнка: Зыков Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно