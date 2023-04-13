Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зябрев Глеб Кузьмич

Мать: Головина Раиса Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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