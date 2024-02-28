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Барская Ольга Филипповна

Место рождения

Слобода, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Барский Константин Андреевич

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Барский Константин Андреевич

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1878 ст.

Сын: Барский Иван Константинович

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1880 ст.

Дочь: Барская Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1886 ст.

Дочь: Барская Анна Константиновна

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1888 ст.

Сын: Барский Сергей Константинович

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1891 ст.

Сын: Барский Стефан Константинович

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.

Сын: Барский Илья Константинович

Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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