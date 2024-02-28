Барская Ольга Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1878 ст.
Сын: Барский Иван Константинович
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1880 ст.
Дочь: Барская Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1886 ст.
Дочь: Барская Анна Константиновна
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1888 ст.
Сын: Барский Сергей Константинович
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1891 ст.
Сын: Барский Стефан Константинович
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.
Сын: Барский Илья Константинович
Отец ребёнка: Барский Константин Андреевич
Смерть
Неизвестно