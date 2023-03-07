Сокальская (Курачевская) Мария
Место рождения
Дата рождения09.09.1905
Дата смерти13.03.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905
Отец: Курачевский Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1926
Муж: Сокальский Артемий
Рождение ребёнка
10.10.1928
Сын: Сокальский Иван Аркадиевич
Отец ребёнка: Сокальский Артемий
Рождение ребёнка
17.10.1931
Дочь: Лановенко Надежда Аркадиевна
Отец ребёнка: Сокальский Артемий
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Абрамович Валентина Артёмовна
Отец ребёнка: Сокальский Артемий
Украина
Смерть
13.03.1990
Похороны
Неизвестно