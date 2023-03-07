Сокальская (Курачевская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокальская (Курачевская) Мария

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Место рождения

Круты, Житомирська область

Дата рождения

09.09.1905

Дата смерти

13.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905

Отец: Курачевский Степан

Мать: не указана

Круты, Житомирська область
Бракосочетание
22.09.1926

Муж: Сокальский Артемий

Рождение ребёнка
10.10.1928

Сын: Сокальский Иван Аркадиевич

Отец ребёнка: Сокальский Артемий

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.10.1931

Дочь: Лановенко Надежда Аркадиевна

Отец ребёнка: Сокальский Артемий

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Абрамович Валентина Артёмовна

Отец ребёнка: Сокальский Артемий

Украина
Смерть
13.03.1990
Круты, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Круты, Житомирська область
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