Латыпова Шагида Хузиахметовна
Место рожденияд.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1901
Дата смерти06.04.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1928
Сын: Латыпов Караметдин Гильмутдинович
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Мурясова Рашида Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Латыпов Халит Гильмутдинович
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мазитова Халида Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Савия Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
?.02.1942
Сын: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович
Отец ребёнка: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1993
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Халикеево, Стерлибашевского района, РБ