Соколова Агриппина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Соколов Иван Никитич
Отец ребёнка: Соколов Никита Данилович
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1790
Сын: Соколов Петр Никитич
Отец ребёнка: Соколов Никита Данилович
Смерть
Неизвестно