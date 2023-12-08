Соколова Агриппина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Агриппина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Соколов Иван Никитич

Отец ребёнка: Соколов Никита Данилович

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Соколов Петр Никитич

Отец ребёнка: Соколов Никита Данилович

Смерть
Неизвестно
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