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Ильяшевич Аким Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

18.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ильяшевич Конон Иванович

Мать: Ильяшевич Василиса Мироновна

Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Ильяшевич Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1915

Сын: Ильяшевич Василий Акимович

Мать ребёнка: Ильяшевич Антонина Михайловна

Сергеевский с/с
Рождение ребёнка
10.06.1917

Сын: Ильяшевич Александр Акимович

Мать ребёнка: Ильяшевич Антонина Михайловна

Бракосочетание
19.05.1919

Жена: Ильяшевич Ева Ефимовна

Рождение ребёнка
11.04.1930

Дочь: Александра Акимовна

Мать ребёнка: Ильяшевич Ева Ефимовна

Смерть
18.03.1967
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