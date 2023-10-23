Ильяшевич Аким Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти18.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
15.06.1915
Сын: Ильяшевич Василий Акимович
Мать ребёнка: Ильяшевич Антонина Михайловна
Сергеевский с/с
Рождение ребёнка
10.06.1917
Сын: Ильяшевич Александр Акимович
Мать ребёнка: Ильяшевич Антонина Михайловна
Бракосочетание
19.05.1919
Жена: Ильяшевич Ева Ефимовна
Рождение ребёнка
11.04.1930
Дочь: Александра Акимовна
Мать ребёнка: Ильяшевич Ева Ефимовна
Смерть
18.03.1967