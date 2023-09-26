(Кибкало) Раиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кибкало) Раиса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кибкало Георгий Антонович

Мать: Кибкало Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1991
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