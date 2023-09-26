(Кибкало) Раиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кибкало Георгий Антонович
Мать: Кибкало Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1991