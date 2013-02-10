Смирнов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.?
Дата смерти10.02.2013
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна
Бухтин Мыс, Сокольский р-н, Вологодской области
Смерть
10.02.2013