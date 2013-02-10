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Смирнов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.?

Дата смерти

10.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?

Отец: Смирнов Дмирий Павлович

Мать: Смирнова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Александровна

Бухтин Мыс, Сокольский р-н, Вологодской области
Смерть
10.02.2013

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