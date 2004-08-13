Гранкина (Нюшкова) Евгения Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1925
Дата смерти13.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.195
Дочь: Шабанова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич
Рождение
20.12.1925
Рождение ребёнка
31.01.1951
Дочь: Голованова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Ильичева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич
Смерть
13.08.2004