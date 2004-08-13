Гранкина (Нюшкова) Евгения Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина (Нюшкова) Евгения Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1925

Дата смерти

13.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.195

Дочь: Шабанова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич

Рождение
20.12.1925

Отец: Нюшков Илларион Родионович

Мать: Нюшкова Александра Лукинична

Рождение ребёнка
31.01.1951

Дочь: Голованова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Ильичева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Гранкин Владимир Васильевич

Смерть
13.08.2004
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