Корюканова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюканова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Корюканов Иоан Александрович

Отец ребёнка: Корюканов Александр Ильин

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюканов Александр Ильин

Смерть
Неизвестно
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