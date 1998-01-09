(Наумова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

09.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

1926?
Рождение ребёнка
29.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Яков

Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Рождение ребёнка
20.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Яков

Место жительства
Неизвестно
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
09.01.1998
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