(Наумова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти09.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
1926?
Рождение ребёнка
29.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Яков
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Яков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1998