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Усик Галина Александровна

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Место рождения

Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.08.1941

Дата смерти

06.03.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1941

Отец: Сервие Александр Федорович

Мать: Сервие Мария Парамоновна

Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усик Андрей Владимирович

Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Усик Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Усик Андрей Владимирович

Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
06.03.2004
г.Гродно
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