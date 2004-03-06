Усик Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1941
Дата смерти06.03.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1941
Рождение ребёнка
31.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усик Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
12.04.1966
Отец ребёнка: Усик Андрей Владимирович
Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
06.03.2004
г.Гродно