Кобзева Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Иван Васильев
Смерть
Неизвестно