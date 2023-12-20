Кобзева Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кобзев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кобзев Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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