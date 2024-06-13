Щукина (Воропаева) Марфа Ефимова Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Воропаева) Марфа Ефимова

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.10.1907 ст.

Муж: Щукин Константин Ионович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1718, стр. 37
Рождение ребёнка
03.09.1908 ст.

Дочь: (Щукина) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Щукин Константин Ионович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянин Феодор Ефимов Воропаев, жена фельдшера Пречистенской станицы Мария Евдокимова Панькова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1768, стр. 172
Смерть
Неизвестно

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