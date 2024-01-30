Яковлева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Кирилл Викторович

Отец ребёнка: Яковлев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Яковлев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Николаевич

Могилев, Могилёвская область
Развод
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Николаевич

Могилев, Могилёвская область
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