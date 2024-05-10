Гусаковский Людвиг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Поветовый земский писарь
Восприемник
21.05.1805 ст.
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Феликс Иван Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно