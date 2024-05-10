Гусаковский Людвиг Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусаковский Людвиг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Поветовый земский писарь
Восприемник
21.05.1805 ст.
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Феликс Иван Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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