Перепелица ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Перепелица Александр Иванович

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Шабельское, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1919
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