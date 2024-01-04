Перепелица ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Перепелица Александр Иванович
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Шабельское, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1919