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Меньшиков Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1887

Отец: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1917
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Или 1918
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Серафима Павловна

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1924

Сын: Меньшиков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Меньшиков Николай Павлович

Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Раскулачивание
1929
Кургат, Артинский, Свердловская область
Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Красноуфимске" Фонд: Р-157 -> Опись: 2 -> Дело: 181 -> л. 17-18
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Антонида Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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