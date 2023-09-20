Меньшиков Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1887
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Или 1917
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Или 1918
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Серафима Павловна
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Рождение ребёнка
06.07.1924
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Меньшиков Николай Павлович
Мать ребёнка: Меньшикова Антонида Гавриловна
Раскулачивание
1929
Архив: ГКУСО "Государственный архив в городе Красноуфимске" Фонд: Р-157 -> Опись: 2 -> Дело: 181 -> л. 17-18
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно