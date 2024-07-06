Потапова Эрна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапова Эрна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Виктор Астахеевич

Отец ребёнка: Потапов Астахей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Юрий Астахеевич

Отец ребёнка: Потапов Астахей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова (Потапова) Вера Астахеевна

Отец ребёнка: Потапов Астахей Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Астахей Тарасович

Смерть
Неизвестно

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