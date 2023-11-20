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Перминов Алексей Якимович
Перминов Алексей Якимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1846
Пол
Мужской
Отец
Перминов Аким Самойлов
Мать
Перминов Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846
Отец:
Перминов Аким Самойлов
Мать:
Перминов Анна
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