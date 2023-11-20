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Перминов Алексей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1846

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1846

Отец: Перминов Аким Самойлов

Мать: Перминов Анна

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