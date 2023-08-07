Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно