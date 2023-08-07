Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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