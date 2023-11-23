Витрук Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти?.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Терешполь
Военная служба
03.04.1944
Место призыва: Улановский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Улановский р-н Место службы: 36 пласт. полк 9 пласт. див. 1 УкрФ
Военная награда
15.01.1945
Дата совершения подвига: 15.01.1945 Медаль «За боевые заслуги» реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690306. Единица хранения 1730.
Военная награда
19.01.1945
Дата совершения подвига: 14.01.1944,19.01.1945 Медаль «За отвагу» Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 7383. Дата награды не известная
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» еквизиты документа: ЦАМО. Фонд 53449. Опись 1. Единица хранения 41.
Рождение ребёнка
08.06.1954
Сын: Витрук Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Витрук Дарья Марковна
Военная награда
06.04.1985
Инициатор: Министр обороны СССР Орден Отечественной войны I степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 7, ящик 17. Номер документа 83.
Смерть
?.01.1987