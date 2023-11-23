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Витрук Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Терешполь
Военная служба
03.04.1944
Место призыва: Улановский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Улановский р-н Место службы: 36 пласт. полк 9 пласт. див. 1 УкрФ
Военная награда
15.01.1945
Дата совершения подвига: 15.01.1945 Медаль «За боевые заслуги» реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690306. Единица хранения 1730.
Военная награда
19.01.1945
Дата совершения подвига: 14.01.1944,19.01.1945 Медаль «За отвагу» Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 7383. Дата награды не известная
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» еквизиты документа: ЦАМО. Фонд 53449. Опись 1. Единица хранения 41.
Рождение ребёнка
08.06.1954

Сын: Витрук Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Витрук Дарья Марковна

Военная награда
06.04.1985
Инициатор: Министр обороны СССР Орден Отечественной войны I степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 7, ящик 17. Номер документа 83.
Смерть
?.01.1987
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