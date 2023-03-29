Маматказина Ильмира Шамиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1988
Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович
Бракосочетание
Неизвестно