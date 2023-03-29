Маматказина Ильмира Шамиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматказина Ильмира Шамиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1988

Сын: Садыков Далир Гарифович

Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Гариф Фасхутдинович

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