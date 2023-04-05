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Верховский Василий Парфениевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1838

Дата смерти

05.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1838

Отец: Верховский Парфентий Михайлович

Мать: Верховская Александра Петровна

Бракосочетание
20.08.1872

Жена: Верховская Ольга Александровна

церковь 1 военного Павловского училища
Рождение ребёнка
25.04.1878

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Верховский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1884

Сын: Верховский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Карамышева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.12.1891

Сын: Верховский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Верховский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
05.05.1901
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь
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