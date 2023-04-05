Верховский Василий Парфениевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1838
Дата смерти05.05.1901
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1838
Бракосочетание
20.08.1872
церковь 1 военного Павловского училища
Рождение ребёнка
25.04.1878
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
19.09.1880
Сын: Верховский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Верховский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Карамышева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.12.1891
Сын: Верховский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Верховский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
05.05.1901
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь