Туманова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1980

Отец: Туманов Александр Николаевич

Мать: Туманова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.2005

Сын: Журавлев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
02.11.2009

Сын: Журавлев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.03.2018

Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич

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