Туманова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1980
Рождение ребёнка
18.10.2005
Сын: Журавлев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.2009
Сын: Журавлев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
15.03.2018
Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Сергеевич