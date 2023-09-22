Фёдоров Кузьма Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Фёдоров Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Фёдорова Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно