Курц-Амосова Александра Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.2011
Сын: Курц-Пшеничников Алексей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Родился в республике Беларусь, Минская область, Солигорск. Гражданин России.
Рождение ребёнка
01.11.2015
Сын: Курц-Хохлов Артём Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Родился в Республике Беларусь Минская область, город Любань
Рождение ребёнка
13.11.2020
Дочь: Карышева Марианна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан