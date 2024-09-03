Курц-Амосова Александра Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курц-Амосова Александра Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.2011

Сын: Курц-Пшеничников Алексей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Родился в республике Беларусь, Минская область, Солигорск. Гражданин России.
Рождение ребёнка
01.11.2015

Сын: Курц-Хохлов Артём Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Родился в Республике Беларусь Минская область, город Любань
Рождение ребёнка
13.11.2020

Дочь: Карышева Марианна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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