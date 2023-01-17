Рюся Петр Самуилов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти09.03.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Рюся Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ева Петровна
Мать ребёнка: Рюся Екатерина Абрамовна
Рождение ребёнка
04.12.1896
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1910
Сын: Рюся Самуил Петрович
Мать ребёнка: Рюся Екатерина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюся Екатерина Абрамовна
Смерть
09.03.1921
75 лет от старости, вдовец