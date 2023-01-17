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Рюся Петр Самуилов

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

09.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Рюся Самуил

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ева Петровна

Мать ребёнка: Рюся Екатерина Абрамовна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1896

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Рюся Самуил Петрович

Мать ребёнка: Рюся Екатерина Абрамовна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюся Екатерина Абрамовна

Смерть
09.03.1921
75 лет от старости, вдовец
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