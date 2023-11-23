Морошкина (Метлова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорошкина (Метлова) Анна Михайловна

Морошкина (Метлова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1867

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Морошкин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1871

Сын: Морошкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Морошкин Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close