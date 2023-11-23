Морошкина (Метлова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1867
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Морошкин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1871
Сын: Морошкин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Морошкин Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно