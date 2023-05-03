Прокопенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Темнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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