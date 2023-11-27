Нафикова Таслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова Таслима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова Раушания Вакиловна

Отец ребёнка: Нафиков Вакил Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нафиков Ильшат Вакилович

Отец ребёнка: Нафиков Вакил Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова Гульназ Вакиловна

Отец ребёнка: Нафиков Вакил Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нафиков Ильнур Вакилович

Отец ребёнка: Нафиков Вакил Мажитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафиков Вакил Мажитович

Смерть
Неизвестно
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