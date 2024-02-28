Владимиров Николай
Место рождения
Дата рождения01.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1878 ст.
Отец: Агапафодов Владимир
Мать: Стахеева Ольга
Крещение
03.12.1878 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Иван Агапофодов
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Дочь: Николаева Агрипина
Мать ребёнка: Захарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна