Владимиров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Николай

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1878 ст.

Отец: Агапафодов Владимир

Мать: Стахеева Ольга

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
03.12.1878 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Иван Агапофодов
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Дочь: Николаева Агрипина

Мать ребёнка: Захарова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна

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