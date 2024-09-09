Бывших Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.
Дочь: Бывших Антонина Наумовна
Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич
Рождение ребёнка
31.10.1915 ст.
Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно