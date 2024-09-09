Бывших Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывших Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывших Виктор Наумович

Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывших Наум Варфоломеевич

Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.

Дочь: Бывших Антонина Наумовна

Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич

Рождение ребёнка
31.10.1915 ст.

Сын: Бывших Михаил Наумович

Отец ребёнка: Бывших Наум Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно

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