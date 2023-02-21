Антипова Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бондарь Любовь
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Зайцева Надежда
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1926
Сын: Антипов Александр
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1926
Сын: Антипов Николай
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Антипов Виктор
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Антипов Павел
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Семенюк Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович
смоленская область
смоленская область
Смерть
1935