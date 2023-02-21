Антипова Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бондарь Любовь

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Зайцева Надежда

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Антипов Александр

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

Погуляевка, Докудовская волость, Ельнинский уезд
смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1926

Сын: Антипов Николай

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Антипов Виктор

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Антипов Павел

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Семенюк Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Антипов Сергей Степанович

смоленская область
смоленская область
Смерть
1935
Погуляевка, Докудовская волость, Ельнинский уезд
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