Кирсанова (Беликова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1896
Дата смерти21.03.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1896
Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Колганова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Кирсанов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1923
Дочь: Торшина Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1988