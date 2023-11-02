Кирсанова (Беликова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанова (Беликова) Елена Андреевна

Кирсанова (Беликова) Елена Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1896

Дата смерти

21.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1896

Отец: Беликов Андрей Филиппович

Мать: Беликова Матрона Дометиевна

Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Колганова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Кирсанов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1923

Дочь: Торшина Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кирсанов Сергей Васильевич

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Сергей Васильевич

Смерть
21.03.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close