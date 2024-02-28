Нигматуллин Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Мунир

Место рождения

Абдулово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Абдулово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина ?

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Роза Мунировна

Мать ребёнка: Нигматуллина ?

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматуллина ?

Смерть
Неизвестно
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