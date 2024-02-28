Нигматуллин Мунир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина ?
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Роза Мунировна
Мать ребёнка: Нигматуллина ?
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигматуллина ?
Смерть
Неизвестно