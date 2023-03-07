Ошуркова (Лебедева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ошурков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ошурков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно