Ошуркова (Лебедева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Лебедева) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ошурков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ошурков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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