Печенкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенкина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1913

Дочь: Чуканова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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