Печенкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1913
Дочь: Чуканова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Печенкин Василий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно