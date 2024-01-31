Веревкин Александр Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Веревкин Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Веревкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно