Веревкин Александр Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин Александр Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Веревкин Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Веревкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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