Петрова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1945

Отец: Сорин Федор

Мать: Малыкова Васса Васильевна

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