Юрьева (Антонова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1970
Дочь: Черных Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович
Рождение ребёнка
03.08.1975
Дочь: Юрьева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович
Рождение ребёнка
09.04.1982
Сын: Юрьев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно