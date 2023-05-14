Юрьева (Антонова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Антонова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1970

Дочь: Черных Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович

Рождение ребёнка
03.08.1975

Дочь: Юрьева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович

Рождение ребёнка
09.04.1982

Сын: Юрьев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Юрьев Анатолий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Анатолий Леонидович

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