Неустроев Эрик Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеустроев Эрик Афанасьевич

Неустроев Эрик Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2002

Отец: Неустроев Афанасий Никитич

Мать: Неустроева Мария Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close