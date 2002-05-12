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Неустроев Эрик Афанасьевич
Неустроев Эрик Афанасьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2002
Пол
Мужской
Отец
Неустроев Афанасий Никитич
1982 г.р.
Мать
Неустроева Мария Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2002
Отец:
Неустроев Афанасий Никитич
Мать:
Неустроева Мария Николаевна
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