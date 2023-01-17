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Чеканова Вера Александровна
Чеканова Вера Александровна
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
1900
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Чеканов Александр Константинович
1866 г.р.
Мать
Чеканова (Данилова) Александра Федоровна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЖ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Чеканов Александр Константинович
Мать:
Чеканова Александра Федоровна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Смерть
1986
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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