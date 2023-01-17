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Чеканова Вера Александровна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чеканов Александр Константинович

Мать: Чеканова Александра Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1986
Кострома, город Кострома, Костромская область
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