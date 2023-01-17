Вавилова Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Вавилов Егор Максимович

Отец ребёнка: Вавилов Максим Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.09.1762

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Вавилов Максим Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Максим Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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