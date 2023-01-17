Вавилова Параскева Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Вавилов Максим Иоакимович
Рождение ребёнка
?.09.1762
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Вавилов Максим Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно