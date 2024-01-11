Салимов Шарафетдин (Кылчык) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Место рождения

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1866

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Алимов Салим

Мать: не указана

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шарафетдинов Аллям N-M231

Мать ребёнка: Хабибя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шарафетдинов Гаяз

Мать ребёнка: Хабибя

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шарафетдинов Жаляль

Мать ребёнка: Хабибя

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Смерть
1929
с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Причина смерти: 1866-1929) (кылчык
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