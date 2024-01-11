Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Место рожденияс.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1866
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Алимов Салим
Мать: не указана
с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шарафетдинов Аллям N-M231
Мать ребёнка: Хабибя
Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шарафетдинов Гаяз
Мать ребёнка: Хабибя
с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шарафетдинов Жаляль
Мать ребёнка: Хабибя
с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Смерть
1929
с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Причина смерти: 1866-1929) (кылчык