Шамбанович Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968
Рождение ребёнка
19.08.1990
Дочь: Жемерина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.02.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2001
Дочь: Шамбанович Софья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.07.2009
Дочь: Шамбанович Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область