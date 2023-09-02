Шамбанович Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамбанович Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968

Отец: Шамбанович Михаил Андреевич

Мать: Воробьева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1990

Дочь: Жемерина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.02.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.2001

Дочь: Шамбанович Софья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.07.2009

Дочь: Шамбанович Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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