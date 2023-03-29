Бурункина Мелания Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1825
Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бурункина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1852
Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно