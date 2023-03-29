Бурункина Мелания Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурункина Мелания Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1825

Сын: Бурункин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич

Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бурункина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1852

Сын: Бурункин Егор Иванович

Отец ребёнка: Бурункин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурункин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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