Верщюкова (Лукянова) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти29.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1966
Дочь: Цапкова Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Верщюков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1971
Сын: Верщюков Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Верщюков Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2018