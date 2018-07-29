Верщюкова (Лукянова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерщюкова (Лукянова) Нина Андреевна

Верщюкова (Лукянова) Нина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

29.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1966

Дочь: Цапкова Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Верщюков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1971

Сын: Верщюков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Верщюков Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верщюков Владимир Петрович

Смерть
29.07.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close