Очкин Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сараева (Очкина) Просковья Илларионовна
Мать ребёнка: Очкина Устинья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Очкин Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Очкина Устинья
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Очкина Ульяна Илларионовна
Мать ребёнка: Очкина Устинья
Смерть
Неизвестно