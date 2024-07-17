Очкин Илларион Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОчкин Илларион

Очкин Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сараева (Очкина) Просковья Илларионовна

Мать ребёнка: Очкина Устинья

Мордовский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Очкин Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Очкина Устинья

Мордовский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Очкина Ульяна Илларионовна

Мать ребёнка: Очкина Устинья

Мордовский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.